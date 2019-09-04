В России предложили увеличить отпуск по уходу за ребенком

Министерство труда одобрило предложение об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в трудовой стаж при начислении пенсии. Об этом говорится в официальном письме, подписанном замглавы министерства Андреем Пудовым.
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — приводит выдержку из документа ТАСС.
В то же время в письме подчеркивается, что против реализации идеи выступает Минфин. В министерстве финансов отмечают, что, во-первых, подобная мера не предусмотрена бюджетами на 2019 год и 2020—2021 годы, а во-вторых, положительный эффект от реализации инициативы коснется в основном людей старшего возраста, которые уже получают пенсии.
В связи с этим финансовый блок правительства не видит смысла выделять сейчас на эти цели дополнительные средства, говорится в письме Минтруда.
В ноябре прошлого года вопрос об увеличении декретного отпуска, включаемого в стаж, поднял сенатор Андрей Кутепов, напоминает «Национальная служба новостей». Как писало «URA.RU», в июле президент РФ Владимир Путин распорядился с января 2020 года приравнять пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет к прожиточному минимуму в конкретном регионе.