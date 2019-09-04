Цена и дата продажи офисов банка пока неизвестна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сбербанк России готовится продать офисные здания в Губкинском и Муравленко (ЯНАО). Информация о планах по реализации активов размещена на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Трехэтажное здание в 9-м микрорайоне Губкинского площадью 1741,1 кв. метра планируется продать с обратной арендой части офисов (за банком останется 643 «квадрата»). «Нестандартная архитектура здания. Отличные транспортные и пешеходные потоки. Техническое состояние — отличное», — говорится в описании лота. На данный момент начальная сумма аукциона и дата его проведения еще не определены.

Здание площадью 631,6 «квадрата» в центре Муравленко планируется также продать с последующей арендой офисов под нужды «Сбербанка» (322,7 кв. м.). «Ближайшее окружение объекта — административные здания и многоэтажные жилые дома с включенными помещениями социально-бытового назначения. Парковка на 10-15 машиномест», — уточняется на сайте РАДа. Даты и цены продажи лота пока неизвестны.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка сообщили, что банк регулярно проводит работу по модернизации бизнес-процессов и оптимизации портфеля недвижимости. «При этом часть объектов реализуется с условием обратной аренды банком используемых площадей. Это позволит сохранить размещение офисов по прежним адресам. Реализация объектов недвижимости не повлияет на качество обслуживания клиентов Сбербанка», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Сбербанк завершил процесс слияния баз данных Уральского и Западно-Сибирского территориальных банков Сбербанка. «Подразделения Сбербанка, работающие на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, перешли в организационное подчинение Уральскому банку», — сообщили в пресс-службе банка.

Здание Сбербанка России в Муравленко Фото: Российский аукционный дом