От атаки БПЛА пострадали жилые дома в Энгельсе и Саратове

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Атака беспилотников на Саратовскую область произошла в ночь на 5 июля
Атака беспилотников на Саратовскую область произошла в ночь на 5 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 5 июля. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Работают все экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram. По предварительным данным, отметил губернатор, пострадавших в результате налета нет.

Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Местные жители сообщил о нескольких взрывах.

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Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 5 июля. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Работают все экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram. По предварительным данным, отметил губернатор, пострадавших в результате налета нет. Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Местные жители сообщил о нескольких взрывах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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