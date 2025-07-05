Оренбургская область попала под атаку беспилотников

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БПЛА заметили в Оренбургской области, рассказал врио губернатора
БПЛА заметили в Оренбургской области, рассказал врио губернатора Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Он пообещал информировать жителей о последних новостях об атаке на ресурсах правительства области.

«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал Солнцев. 

Последняя атака на Оренбургскую область произошла прошлым днем, 4 июля. Тогда опасность удара БПЛА объявляли четырежды.

Регионы России оказались под атакой БПЛА Украины. Подробнее о последних налетых дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Он пообещал информировать жителей о последних новостях об атаке на ресурсах правительства области. «На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал Солнцев.  Последняя атака на Оренбургскую область произошла прошлым днем, 4 июля. Тогда опасность удара БПЛА объявляли четырежды. Регионы России оказались под атакой БПЛА Украины. Подробнее о последних налетых дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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