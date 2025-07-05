Оренбургская область попала под атаку беспилотников

В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Он пообещал информировать жителей о последних новостях об атаке на ресурсах правительства области.
«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал Солнцев.
Последняя атака на Оренбургскую область произошла прошлым днем, 4 июля. Тогда опасность удара БПЛА объявляли четырежды.
Регионы России оказались под атакой БПЛА Украины. Подробнее о последних налетых дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.