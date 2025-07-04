04 июля 2025

Под Волчанском без вести пропали экс-заключенные батальона «Шквал» ВСУ

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Мобилизованные украинские солдаты все чаще покидают поле боя
Мобилизованные украинские солдаты все чаще покидают поле боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство экс-заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), считаются пропавшими без вести в районе Волчанска на территории Харьковской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.

«Соцсети заполнили объявления о поиске пропавших без вести под Волчанском в 20-х числах июня вэсэушниках из 57-й омбр. Вероятно, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки. Из публикаций следует, что большинство — это бывшие заключенные украинских тюрем, мобилизованные в батальон „Шквал“», — цитирует своего собеседника ТАСС.

Ранее украинское командование стало активно применять тактику заградотрядов. В состав таких формирований входят операторы FPV-дронов. Они наносят удары по бойцам, которые пытаются сдаться в плен. Подобные эпизоды происходят регулярно, пишет RT.

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Большинство экс-заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), считаются пропавшими без вести в районе Волчанска на территории Харьковской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ. «Соцсети заполнили объявления о поиске пропавших без вести под Волчанском в 20-х числах июня вэсэушниках из 57-й омбр. Вероятно, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки. Из публикаций следует, что большинство — это бывшие заключенные украинских тюрем, мобилизованные в батальон „Шквал“», — цитирует своего собеседника ТАСС. Ранее украинское командование стало активно применять тактику заградотрядов. В состав таких формирований входят операторы FPV-дронов. Они наносят удары по бойцам, которые пытаются сдаться в плен. Подобные эпизоды происходят регулярно, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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