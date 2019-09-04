Специалисты считают, что Некрасовский мост опасен для пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт путепровода по улице Пролетарской в Кургане, известного как Некрасовский мост, перенесен на 2020 год. Об этом заявил директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Денис Давыдов. Ранее специалисты признали мост опасным.

«В этом году аукцион больше объявляться не будет в связи с тем, что есть перечень работ, которые выходят, скажем так, за пределы погодных условий», — рассказал Давыдов. Он пояснил, что, если сейчас объявить новый аукцион, его итоги подведут лишь в октябре: «Укладку асфальтобетона и оштукатуривание пролетных строений выполнить уже будет невозможно».

Давыдов подтвердил, что некоторые конструкции Некрасовского моста признаны аварийными после обследования, инициированного городскими властями. Объявленный в августе аукцион предполагал проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности на мосту: «На следующий год смета и график будут скорректированы и, по всей видимости, увеличены».

Ограничивать движение по мосту не планируется, так как проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии и не представляет опасности для автомобилей. «Пешеходам также не будем ограничивать движение. В качестве первоочередных мероприятий проведем работы по устройству дощатого настила, где есть угроза», — добавил Давыдов. Перила, по его словам, простоят до следующего года. Обрушиться они могут лишь в случае «преднамеренного механического воздействия».

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Кургана пытались найти подрядчика, готового выполнить ремонт Некрасовского моста за семь миллионов рублей, но на аукцион не заявился ни один участник.

На тротуарах имеются сквозные отверстия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пешеходам приходится преодолевать препятствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мост построен в сжатые сроки в 70-х годах XX века Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опасные дыры на мосту временно застелят досками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перила на мосту в этом году ремонтировать не планируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонтировать асфальтобетон в этом году не позволит погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под мостом ходить также опасно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под мостом проходят железнодорожные пути и две автомобильные дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU