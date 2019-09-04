Ремонт путепровода по улице Пролетарской в Кургане, известного как Некрасовский мост, перенесен на 2020 год. Об этом заявил директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Денис Давыдов. Ранее специалисты признали мост опасным.
«В этом году аукцион больше объявляться не будет в связи с тем, что есть перечень работ, которые выходят, скажем так, за пределы погодных условий», — рассказал Давыдов. Он пояснил, что, если сейчас объявить новый аукцион, его итоги подведут лишь в октябре: «Укладку асфальтобетона и оштукатуривание пролетных строений выполнить уже будет невозможно».
Давыдов подтвердил, что некоторые конструкции Некрасовского моста признаны аварийными после обследования, инициированного городскими властями. Объявленный в августе аукцион предполагал проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности на мосту: «На следующий год смета и график будут скорректированы и, по всей видимости, увеличены».
Ограничивать движение по мосту не планируется, так как проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии и не представляет опасности для автомобилей. «Пешеходам также не будем ограничивать движение. В качестве первоочередных мероприятий проведем работы по устройству дощатого настила, где есть угроза», — добавил Давыдов. Перила, по его словам, простоят до следующего года. Обрушиться они могут лишь в случае «преднамеренного механического воздействия».
Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Кургана пытались найти подрядчика, готового выполнить ремонт Некрасовского моста за семь миллионов рублей, но на аукцион не заявился ни один участник.