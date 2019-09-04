Мошенники используют фотографии россиян для кражи денег в сетях

Аферисты, ворующие деньги у россиян, становятся все более изобретательными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для выманивания денег у россиян в соцсетях мошенники начали использовать все более приближенные к реальности схемы. Об этом «URA.RU» заявил эксперт по безопасности Александр Колесников. По его словам, это повышает шансы аферистов на успех.

«Если раньше мошенники действовали топорно, всем рассылали одно и то же сообщение — мол, мама попала в аварию, нужны деньги на операцию, то теперь все стало иначе. Выборка сузилась, но эффективность повысилась», — пояснил собеседник агентства. Он пояснил, что вымогатели находят родственников потенциальной жертвы в сетях и составляют для рассылки более продуманное сообщение: «Прикладывают реальные фотографии „мамы“, если она в сети имеет аккаунт, приводят правдоподобные подробности ДТП, в которое она якобы попала».

Как заявил президент юридической фирмы «Интернет и Право» Антон Серго, в сетях практикуются все методы обмана и вымогательства средств, которые могут быть использованы на улице. «Методы для выманивания средств применяются одни и те же — что на улице, что в соцсетях. Однако если к вам во дворе подойдет человек и попросит денег, вы их, скорее всего, не отдадите. Но если такое сообщение придет вам через компьютер, вероятность того, что вы переведете какую-то сумму, значительно выше», — пояснил Серго. Он пояснил, что в данном случае «работает психология».

Ранее заместитель начальника департамента информационной безoпасности ЦБ Артем Сычев в интервью «Известиям» рассказал, что Банк России фиксирует растущую волну хищений средств россиян при помощи взлома социальных сетей. По его словам, мошенники получают доступ к странице пользователя и начинают публиковать посты, писать сообщения от его имени, например, с прoсьбой о финансовой помощи.