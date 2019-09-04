Названы главные факторы развития рака

Ключевыми факторами, провоцирующими развитие онкологии, являются курение, любовь к алкоголю и вирус папилломы человека. Это доказано исследованиями Всемирной организации здравоохранения, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.
Также онкологические заболевания могут быть вызваны химическими веществами, например, асбестом или красителями. В ряде случаев развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса. Не последнюю роль в вопросе развития онкологии играет и образ жизни.
«Мы должны понимать, что примерно 15% — это наш генотип, а все остальное — это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения», — приводит ТАСС слова Каприна.
Ранее в список опасных продуктов попал и сыр. То, что молочный продукт может повлиять на образование злокачественных опухолей, в августе этого года заявили американские ученые, передает телеканал 360.