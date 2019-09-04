Установлены личности пилотов разбившегося штурмовика на Кавказе

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, вертолет, пилот, летчик
По предварительным данным, пилоты не смогли вывести самолет из пикированияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели обнаружили местонахождение тел пилотов СУ-25УБ, который накануне потерпел крушение в Ставропольском крае. Установлены личности погибших. Однако тела до сих пор находятся под завалами.

По данным источников Life.ru в экстренных службах, погибшими оказались майор Юрий Борисов и капитан Артем Лычев. Издание Baza уточняет, что они служили в 368-м авиационном штурмовом полку. Тела пилотов пока не удалось извлечь из трехметровой воронки, заполненной обломками штурмовика.

СУ-25УБ разбился накануне в Ставропольском крае. Сначала сообщалось, что пилотам удалось катапультироваться, однако попытки установить их местонахождение с воздуха ни к чему не привели, напоминает «Национальная служба новостей». Предполагается, что авария произошла во время отработки «мертвой петли».

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© Служба новостей «URA.RU»
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