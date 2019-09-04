Установлены личности пилотов разбившегося штурмовика на Кавказе

Спасатели обнаружили местонахождение тел пилотов СУ-25УБ, который накануне потерпел крушение в Ставропольском крае. Установлены личности погибших. Однако тела до сих пор находятся под завалами.
По данным источников
СУ-25УБ разбился накануне в Ставропольском крае. Сначала сообщалось, что пилотам удалось катапультироваться, однако попытки установить их местонахождение с воздуха ни к чему не привели, напоминает «Национальная служба новостей». Предполагается, что авария произошла во время отработки «мертвой петли».