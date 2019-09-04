На машины партнеров сервиса «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге нанесли работы уличных художников — участников фестиваля «STENOGRAFFIA». Перенести известные горожанам граффити на автомобили решили авторы проекта «Двигаем искусство».
Проект «Двигаем искусство» стал частью фестиваля «УРА! УРАЛ!», который пройдет в Екатеринбурге 7 сентября. «Машины такси — неотъемлемая часть городской среды, а пейзаж современного города невозможен без уличного искусства. Так родилась идея разместить на бортах автомобилей знаковые работы уральских street art художников», — рассказала «URA.RU» один из организаторов фестиваля Катерина Доник.
Для проекта были отобраны десять работ художников из городского объединения Spektr, Сергея Акрамова, Данилы Шмелева, Марины Ягода и Жени Черви. Например, на одну из машин нанесли изображение динозавра, которое размещено на стене ЖК «Малевич». «Объекты „STENOGRAFFIA“ статичные, а этим проектом мы даем им движение. Они как бы оживают! Тем самым двигаем искусство в массы и делаем его популярным», — сообщил представитель «STENOGRAFFIA» Константин Рахманов.
По словам руководителя уральского макрорегиона «Яндекс.Такси» Виктора Марчукайтеса, компании понравилась идея принять участие в фестивале «УРА! УРАЛ!» таким необычным образом. «После окончания фестиваля машины с граффити будут приезжать на заказы горожан по тарифам „Эконом“ и „Комфорт“», — рассказал Марчукайтес. Пять из десяти машин будут выставлены 7 сентября рядом с «Центром развития дизайна» в Екатеринбурге.
Во время фестиваля будет запущена акция — десять ее участников получат по свитшоту от «Яндекс.Такси», «STENOGRAFFIA» и фестиваля «УРА! УРАЛ!». Для участия нужно будет поймать и сфотографировать машину с авторскими граффити, затем загрузить в Instagram изображение с хештегами #ЯндексТакси #ДвигаемИскусство. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.