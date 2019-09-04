Акты ревизии, проведенной сотрудниками Алексея Лошкина (слева) в вотчине Вячеслава Жилина (справа), в ближайшее время будут опубликованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе проверки мэрии Златоуста, проведенной по поручению врио губернатора Алексея Текслера, выявлены нарушения бюджетного законодательства на крупные суммы. Материалы, озвученные на заседании коллегии 4 сентября, передадут в правоохранительные органы, сообщили «URA.RU» в Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области.

«На заседании 4 сентября присутствовали представители СКР и прокуратуры, — сообщил корреспонденту „URA.RU“ зампред КСП Юрий Подшивалов. — Все акты ревизии поступят к ним». Также, по данным агентства, материалы ревизии заинтересовали УФСБ по региону.

Экс-глава Златоуста Вячеслав Жилин предпочел досрочно уйти в отставку до коллегии. Вместо него в Челябинск приехали вице-мэры Вадим Жиганшин и Вера Гусева. Чиновники апеллировали к проблемам, связанным с требованиями Бюджетного кодекса. В ответ им напомнили, что городские власти проигнорировали даже нарушения, выявленные еще два года назад. «Биатлонный стадион строится с 2007 года, а сегодня вдруг выяснилось, что есть какие-то проблемы», — заметил Подшивалов.

Правоохранители обратили внимание и на другие факты, озвученные ревизорами. «Так, прилегающий к недавно построенному ТРК „Тарелка“ земельный участок, за аренду которого бизнесмены должны были платить городу по коммерческим расценкам, был передан муниципальному бюджетному учреждению. Оно, в свою очередь, заключило с ТРК договор о безвозмездном пользовании участком», — рассказал источник «URA.RU». Много нарушений вскрыто и в ходе проверки городских МУПов.