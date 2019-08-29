Мэр Златоуста пытался уйти в отпуск, чтобы скрыться от силовиков

Вячеслав Жилин (справа) пытался обмануть ревизоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин, чтобы избежать коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) с участием силовиков, пытался уйти в отпуск без разрешения губернатора. Руководству КСП 29 августа все же удалось официально уведомить Жилина о том, что коллегия по его вопросу состоится 4 сентября.

«Мэра Златоуста уведомили, что 4 сентября он должен принять личное участие в коллегии, вместе со своими двумя заместителями»., — сообщил «URA.RU» заместитель председателя КСП Юрий Подшивалов. В коллегии КСП всегда участвуют представители прокуратуры области. К ним поступают акты для возбуждения уголовных дел. По данным «URA.RU», на коллегии будут и представители ФСБ.

Коллегию с отчетом по Златоусту планировали на 27 августа. 21 августа первый вице-мэр города Александр Митрохин написал в КСП, что Жилин находится в отпуске с 17 августа до 9 сентября, и на коллегию приедут его заместители Вадим Жиганшин и Вера Гусева. Жилин же в это время был на работе.

«В августе мэры не отдыхают, готовятся к зиме и учебному году, Сейчас еще заняты подготовкой к выборам, все на работе. А в отпуск уходят только с согласия губернатора», — рассказал «URA.RU» собственный источник.

КСП потребовала у Митрохина официальное подтверждение отпуска Жилина. В ответ уже Жилин сообщил, что 20 августа просился в отпуск у врио губернатора Алексея Текслера, тот его не отпустил. В аппарате губернатора ревизорам заявили, что мэр Златоуста официально не ставил перед Текслером вопрос об отпуске. Отчет о проверке Златоуста перенесли на 4 сентября.

Текслер считает, что Жилин из-за многочисленных проблем в городе должен уйти в отставку. 8 сентября состоится опрос горожан о доверии к мэру. Жилин на звонки корреспондентов «URA.RU» не отвечает.