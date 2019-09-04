В Совфеде ответили МИД Болгарии на заявление о роли СССР во Второй мировой войне

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался относительно заявления болгарского МИД, в котором ведомство обвинило СССР «в полувековых репрессиях». Российский политик считает, что свое слово должен сказать глава Болгарии.
«Я надеюсь, что президент Болгарии скажет, что это недопустимо. А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят, „оккупационный режим“, — это аморально», — цитирует Джабарова RT. Политик напомнил, что мир в Европу принесли именно советские войска.
Ранее МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с проведением в Софии фотовыставки, посвященной операции советской армии в Восточной Европе. «Щиты Советской Армии принесли <…> полвека репрессий, <…> деформированное экономическое развитие…» — цитирует болгарское министерство