В Совфеде ответили МИД Болгарии на заявление о роли СССР во Второй мировой войне

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Совет Федерации. Москва, совет федерации
В Совете Федерации считают заявления болгарского МИД недопустимымиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался относительно заявления болгарского МИД, в котором ведомство обвинило СССР «в полувековых репрессиях». Российский политик считает, что свое слово должен сказать глава Болгарии.

«Я надеюсь, что президент Болгарии скажет, что это недопустимо. А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят, „оккупационный режим“, — это аморально», — цитирует Джабарова RT. Политик напомнил, что мир в Европу принесли именно советские войска.

Ранее МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с проведением в Софии фотовыставки, посвященной операции советской армии в Восточной Европе. «Щиты Советской Армии принесли <…> полвека репрессий, <…> деформированное экономическое развитие…» — цитирует болгарское министерство «Царьград». В ведомстве уточнили, что не стоит считать войну СССР против нацисткой Германии освобождением Европы.

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