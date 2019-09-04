Победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову из Екатеринбурга, которая сообщила о нападении автохама на парковке, раскритиковали в Instagram. Девушка начала нецензурно отвечать пользователям, которые считают ее виноватой в дорожном инциденте.
«Ну тут же видно, что ты дичь! Двигалась ты не по пешеходной зоне, он медленно подъехал, посигналил, ты же решила, что ты королева и не должна уступать дорогу и получила то, что заслужила. Отписывайтесь от таких дикарей!» — написал пользователь Иван Боровский.
На эту реплику мужчина получил матерный ответ. «Спасибо за внимание, Иван! Твоим детям того же вдвойне! Завистник ***», — написала Храмцова.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Анна Храмцова, победившая в конкурсе «Краса Росгвардии», пожаловалась на водителя: она с дочерью шла по парковке возле ТЦ «Мегаполис», когда сзади подъехал водитель, который потребовал уступить ему дорогу, вышел из машины, оскорблял ее и угрожал.
Ранее в беседе с «URA.RU» второй участник конфликта Дмитрий рассказал, что Храмцова специально шла посреди проезжей части, а затем, когда мужчина попытался объехать девушку, она ударила его машину по зеркалу. «Когда я вспылил, она заявила: „Вы увидите себя в сводках: я сотрудница полиции“. С таким надменным лицом, как будто она царь и бог», — заявил «URA.RU» Дмитрий.