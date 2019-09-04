Анна Храмцова рассказала о конфликте с автохамом в Екатеринбурге Фото: страница Анны Храмцовой в Instagram

В Екатеринбурге на победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову напал автохам. Об этом женщина сама рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав также видеозапись произошедшего.

Инцидент, по ее словам, произошел на днях на парковке возле торгового центра «Мегаполис». Когда женщина вместе с дочерью шла к своей машине, позади них ехал белый автомобиль, водитель которого начал требовать уступить ему дорогу и сигналить. В какой-то момент мужчина, пытаясь проехать, задел Храмцову, а после, по ее словам, вышел из машины, начал оскорблять и угрожать. Опасаясь за дочь, девушка поспешила закрыться в своем авто.