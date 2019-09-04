Водитель уверяет, что девушка сама спровоцировала конфликт Коллаж: «URA.RU», фото — instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb

Екатеринбуржец Дмитрий, участник скандала с победительницей фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анной Храмцовой на парковке торгового центра, изложил свою версию событий. По его словам, девушка намеренно провоцировала конфликт и вела себя вызывающе.

«Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево, — рассказал „URA.RU“ Дмитрий. — Я проехал за ней метра три, ожидая, что она отойдет, потом посигналил — она обернулась. Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила».

Это заставило мужчину выйти из машины. «Я вспылил — сказал, что она неадекватная, — вспоминает водитель. — Может, с матерком сказал — не помню уже. А кто не вспылит у нас, в столице Урала? Но я очень корректно вел себя (есть свидетельница). На что дамочка сказала: „Вы увидите себя в сводках: я сотрудница полиции“ — с таким надменным лицом, как будто она царь и бог».

Зеркало сложилось, но не сломалось. «Я поправил его и поехал дальше, — рассказывает Дмитрий. Он утверждает, что не наезжал на Храмцову и не бил ее: «Бить женщину — это не по-мужски». Но ее поведение его задело. «Я прочитал, что она назвала мою машину ведром. Простых людей уже ни за что не считают», — говорит Дмитрий. Сам он, по его словам, работает шофером.

Анна Храмцова — не только сотрудница Росгвардии, но настоящая инстаблогер Фото: instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb

instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb

instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb

Фото: instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb