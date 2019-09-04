Подозреваемый в убийстве челябинского бизнесмена сдался

22-летнего предпринимателя погубила пуля, выпущенная из пневматического пистолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подозреваемый в убийстве 22-летнего бизнесмена Давида Худояна сдался полиции. Об этом сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

«Молодой человек сам пришел в полицию. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — сказал Шишков. Имя задержанного не разглашается.

Трагедия произошла ранним утром 2 сентября в Златоусте. Врачи городской больницы, куда Худояна привезли с пулей в животе, оказались бессильны. После этого в розыск объявили 23-летнего Руслана Кравченко и 25-летнего Илью Каменева. Впоследствии стало известно, что выстрел якобы был произведен из пневматического пистолета. Другие источники утверждают, что оружие было травматическим.

По данным источника агентства, Худояны состоят в родстве с кланом Сгоянов, близким к к подавшему в досрочную отставку экс-главе города Вячеславу Жилину. Семья Худоянов занимается торговлей хлебом и строительными работами.

Как сообщили «URA.RU» в следственном отделе СКР по Златоусту, первопричиной трагедии стал личный конфликт, не связанный с бизнесом либо межнациональными трениями.