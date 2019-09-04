Отец Киркорова оправдал советские репрессии в Болгарии

Болгарский и российский певец Бедрос Киркоров считает, что советские репрессии в Болгарии распространялись только на местных фашистов. Об этом артист сообщил изданию «Подьем».
«Мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли», — заявил Киркоров. Певец уточнил, что он сражался против фашизма всю жизнь и будет бороться «до конца».
Кроме того, артист отметил, что благодаря советским войскам Болгария была освобождена. Киркоров считает, что сейчас намеренно разжигается огонь против России, и именно поэтому власти Болгарии пытаются «превратить освободительную войну в якобы оккупацию».
Слова Киркорова связаны с заявлением МИД Болгарии. В ведомстве заявили, что «щиты Советской Армии принесли <…> полвека репрессий, <…> деформированное экономическое развитие…». В ответ посольство России в Софии прокомментировало заявление МИД и назвало его «обескураживающим», пишет «Национальная служба новостей».