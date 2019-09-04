В Зауралье пострадавший в ДТП умер после долгого ожидания «скорой»

По словам очевидцев, «скорая» ехала слишком долго Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Каргаполье Курганской области умер сбитый грузовиком велосипедист. По словам очевидцев, машина скорой помощи на место происшествия добиралась более часа, в то время как больница находится поблизости от места ДТП.

Инцидент произошел 2 сентября. Как сообщили в ГИБДД, «29-летний водитель из Кургана, управляя хлебным фургоном, выехал на обочину и сбил 64-летнего велосипедиста». «Он был в сознании, позвонил жене, сообщил. Но „скорая“ ехала очень долго, около полутора часов, все это время он лежал на обочине. Приехали бы вовремя, может быть, спасли бы человека. Там до больницы пять минут езды», — рассказал на условиях анонимности знакомый пострадавшего.

Руководитель курганской больницы скорой медицинской помощи, на базе которой работает единая диспетчерская служба, Дмитрий Фролов исключил, что ситуация могла возникнуть из-за сбоя в передаче информации о ДТП. «Звонок фиксируется в программе диспетчеризации и сразу направляется на планшет бригаде в районы», — пояснил он. Он уточнил, что не знаком с конкретным случаем, но предположил, что бригада могла быть на выезде в отдаленном месте и не смогла оперативно приехать.

Главный врач Каргапольской районной больницы Петр Дзигунов отказался отвечать на вопросы корреспондента и предложил направить письменный запрос. Запрос направлен в департамент здравоохранения правительства Курганской области.