Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ

Спасти Антипинский НПЗ можно, но предоставить льготы придется всем нефтяникам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Просьба Сбербанка о предоставлении льгот для Антипинского НПЗ может стать поводом для предоставления дополнительных бюджетных субсидий российским нефтяникам. Такой вариант развития событий сейчас рассматривается в правительстве РФ.

«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.

Изначально адресатом субсидии предполагался Антипинский НПЗ, однако в текущей формулировке круг интересантов может стать существенно шире. В частности, на господдержку теперь претендуют Орский и Афипский НПЗ, принадлежащие компании Михаила Гуцериева. Не исключено, что список возможных получателей льгот от государства в будущем расширится еще сильнее.

Напомним, что, как писало «URA.RU», в конце июля Греф попросил у президента России Владимира Путина поддержать испытывающий серьезные трудности Антипинский НПЗ (АНПЗ). Вскоре после этого глава государства передал поручения разобраться в ситуации членам правительства страны. Письмо Грефа было перенаправлено вице-премьеру Дмитрию Козаку и первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.