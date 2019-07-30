Путин вмешался в ситуацию с Антипинским НПЗ

Владимир Путин поручил членам правительства России разобраться в ситуации с Антипинским НПЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Председатель правления Сбербанка Герман Греф попросил у президента России Владимира Путина поддержать Антипинский НПЗ (АНПЗ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника. По информации источника, глава государства передал поручения разобраться в ситуации членам правительства страны.

Письмо Грефа перенаправлено вице-премьеру Дмитрию Козаку и первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. «На письме стоит резолюция „рассмотреть и доложить предложения“», — сообщает издание. Само письмо было получено президентом 18 июля.

Глава Сбербанка просит ввести для АНПЗ упрощенные условия работы. Во-первых, повысить логистический коэффициент с 1,1 (сейчас действует для Тюменской области до 1,5). Коэффициент применяется при расчете возврата акциза на нефть. Во-вторых, разрешить своп-операции по переработке нефти, добываемой в Оренбургской области. За счет этого, по расчетам Грефа, завод сэкономит 100-200 млн долларов в год.

В Сбербанке агентству не стали комментировать факт отправки письма президенту. Получить оперативный комментарий в правительстве РФ и Минфине не удалось — корреспондент направил запросы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 20 мая руководство АНПЗ подало иск в арбитражный суд Тюменской области с целью признания завода банкротом. Долги предприятия, на котором трудится около 2000 человек, превысили 346 млрд рублей. Крупнейшим кредитором АНПЗ является Сбербанк, которому по факту перешел контроль над заводом.