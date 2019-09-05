Руководство пансионата сэкономило на бабушке, которую похоронили в пакете

Прокуратура выяснила, что причиной происшествия стала халатность руководства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская прокуратура подвела итоги проверки пансионата ветеранов войны и труда, чью 91-летнюю постоялицу похоронили в июле, положив в гроб в пластиковом «санитарном пакете». Выяснилось, что причиной происшествия стало не отсутствие финансирования, а обычная халатность руководства, рассказали «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.

«Несмотря на наличие у пансионата денежных средств для оказания ритуальных услуг, вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, в результате чего она была погребена в черном мешке», — сообщили агентству в ведомстве.

При этом было выявлено, что свидетельство о смерти труженицы тыла Анны Бусыгиной было оформлено сотрудником пансионата только спустя три дня после ее смерти. Фактического участия в передаче тела МКУ «Некрополь» представитель заведения не принимал.

«Сообщавшаяся в СМИ информация о том, что женщину похоронили в общей могиле с „безродными“ людьми не подтвердилась, у нее индивидуальное захоронение», — отметили в прокуратуре.

По результатам проверки региональная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений закона в адрес руководства пансионата для ветеранов войны и труда.

Как ранее сообщало «URA.RU», информация о том, что труженицу тыла похоронили в пластиковом пакете, стала известна общественности после публикации в соцсетях. Через неделю, 19 августа, директор пансионата Владимир Максименко был уволен по требованию главы департамента социального развития Ольги Кузнечевских.