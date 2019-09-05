Вексельберг нашел деньги на строительство ямальского аэропорта

Сейчас общая стоимость проекта реконструкции аэропорта превышает 10 млрд рублей Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Деньги на реконструкцию пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя выделят «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ) и «Газпромбанк». Соглашение с управляющей компанией воздушной гавани «Уренгойаэроинвест» (входит в холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга) было подписано 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Сейчас общая стоимость проекта превышает 10 млрд рублей. Фонд предоставит деньги на строительство пассажирского терминала площадью около 18 тысяч квадратах метров, передает РБК. Ранее пресс-служба «Аэропортов регионов» сообщала, что общий объем инвестиций составит более 7,2 млрд рублей, которые выделит Газпромбанк.

Ранее был подписан договор о реконструкции аэродрома воздушной гавани Нового Уренгоя. Предполагается по проекту, что будет проведена модернизация взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, а также организации стоянки для самолетов на 15 мест.

Новый Уренгой — один из самых крупных городов в ЯНАО с населением более 115 тысяч человек. Компания Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов» получила воздушную гавань Нового Уренгоя в аренду. За свой счет организация обязуется построить новый терминал и модернизировать существующие объекты, а затем на протяжении 30 лет будет эксплуатировать объект, чтобы окупить вложения. Сейчас под управлением «Аэропортов регионов» находится семь региональных аэропортов.