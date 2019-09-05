В «дочке» пермского минстроя прошли обыски

Уголовное дело возбуждено из-за возможного хищения при строительстве пермского зоопарка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Обыски прошли в управлении капитального строительства (УКС) Пермского края и местном представительстве АО «РЖДСтрой» — компании, которая занимается возведением нового зоопарка в Перми. Данную информацию подтвердили «URA.RU» представители подрядной организации.

Руководитель проекта по строительству пермского зоопарка АО «РЖДСтрой» Илья Козырев на вопрос корреспондента «проходили ли обыски в УКСе и пермском представительстве компании» ответил: «Да, были». Он также пояснил, что сейчас находится в командировке в Москве и сможет подробнее прокомментировать ситуацию только во вторник, когда вернется в Пермь. При этом он уточнил, что никто из сотрудников компании не был задержан.

«В краевом УКСе сотрудникам правоохранительных органов оказывается полное содействие в рамках проводимых процессуальных мероприятий. В свою очередь, министерство строительства также готово оказывать необходимое содействие», — рассказал «URA.RU» представитель ведомства.

«В соответствии с требованиями ст. 161 УПК РФ (Недопустимость разглашения данных предварительного расследования, — прим. ред) дать информацию по уголовному делу не представляется возможным, так как данные предварительного расследования не подлежат разглашению, если это противоречит интересам предварительного расследования», — сообщили «URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. По данным «Коммерсант-Прикамье», расследование касается хищения в 2018 году около 130 млн рублей, выделенных на разработку проектно-сметной документации зоопарка.