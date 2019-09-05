Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Протестные акции молодежи иногда приводят к позитиву, заявил президент России Владимир Путин. Данное утверждение глава государства аргументировал тем, что такие акции «встряхивают» власть, но уточнил, что при этом следует действовать в рамках закона.
«Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право», — цитирует РИА «Новости» Владимира Путина на выступлении пленарной сессии Восточного экономического форума.
По мнению президента РФ, протестные акции, в которых участвует молодежь, могут «выстроить власть в нужном направлении», чтобы она эффективнее решала стоящие проблемы. При этом Путин уточнил, что действовать нужно, руководствуясь интересами страны и людей, а не своими «узкокорыстными, групповыми интересами».
Пятый Восточный экономических форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В рамках мероприятия уже состоялся ряд двусторонних международных встреч, напоминает агентство Nation News.