В Перми судят семью, обманувшую сотни дольщиков на полмиллиарда рублей

Сдать первую очередь микрорайона планировалось еще в 2015 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мотовилихинский райсуд Перми приступил к рассмотрению дела о мошенничестве при строительстве Первого Пермского микрорайона. На скамье подсудимых — застройщик микрорайона, гендиректор ООО «КамСтройИнвест» Алексей Лобанов и его жена Ирина. Их обвиняют в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.

«Материалы по уголовному делу составили порядка 111 томов. Мы удовлетворены тем, что следствие представило суду наши доводы. Подсудимые заранее знали о том, что строить дома на той площадке без осушения территории было нельзя. Теперь, если ЖСК будет достраивать дома, это обернется дополнительными финансовыми расходами для дольщиков», — рассказала «URA.RU» председатель ЖСК «Первый пермский микрорайон» Виктория Дубовецева.

Потерпевшими по делу признаны 280 человек. Сумма ущерба составила более 500 млн рублей. Ранее одна из потерпевших Наталья Трушникова призналась «URA.RU», что обманутые дольщики не верят обещаниям краевых властей достроить микрорайон.

Первый Пермский микрорайон начали возводить недалеко от Перми несколько лет назад. Застройщик обещал возвести 12 многоквартирных домов эконом-класса. Первую очередь планировалось сдать в 2015 году, однако компанию «КамСтройИнвест» признали банкротом, а строительство микрорайона заморозили.