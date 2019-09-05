Дерипаска заявил, что Центробанк вредит российской экономике

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что экономике России вредят политика Центробанка и качество судебной системы. Такие заявления прозвучали во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.
«Фактически в России нет независимой банковской системы. Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием», — цитирует Дерипаску Forbes. По словам миллиардера, главной целью создания мегарегулятора было обеспечение экономического роста в стране, но результат не был достигнут.
Также миллиардер раскритиковал и российское правосудие, напомнив, что в судебное сообщество из адвокатуры приходят лишь 2-3% от всего состава. «60% судей формируются из состава помощников и фактически секретарей», — заметил бизнесмен. По его мнению, эта группа людей неадекватно оценивает, что происходит в экономике, а значит не может выносить решения.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4—6 сентября, напоминает агентство Nation News.