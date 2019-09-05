Бузова хочет купить виллу у моря на Бали за 20 миллионов рублей

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова начала выбирать дом для покупкиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова начала присматривать недвижимость на острове Бали в Индонезии. Больше всего знаменитости понравился дом за 20 млн рублей, сообщил журналистам риелтор, показывавший россиянке виллу.

«На днях Ольга с друзьями смотрела одну из наших лучших вилл площадью более 500 квадратных метров в элитном районе Джимбаран», — передает StarHit слова риелтора. Он отметил, что Бузовой понравилась главная спальня в доме на втором этаже с выходом на большой балкон. Артистка также оценила интерьер и крышу, на которой обустроена зона отдыха.

На территории виллы находится 16-метровый бассейн, а до океана можно дойти пешком, уточнил агент по недвижимости. Дату проведения сделки собеседник издания не уточнил.

Последние три недели Бузова находилась в Индонезии, где проходили съемки реалити-шоу «План Б», напоминает «Пятый канал». В программе Бузова и юморист Тимур Батрутдинов будут искать себе возлюбленных, пишет агентство Nation News.

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