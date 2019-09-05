Власти Зауралья узнали о проблеме региона только после массовых ремонтов

Масштабная кампания по капремонту многоквартирных домов и соцобъектов Зауралья показала, что в регионе не хватает подрядчиков, готовых к таким объемам работ. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента строительства Анатолий Воробьев.
«В Курганской области беспрецедентный объем ремонта, и мы испытываем дефицит в подрядных организациях», — рассказал Воробьев. В этом году капитально ремонтируется более 100 учреждений соцзащиты, культуры, образования и здравоохранения, а также спортобъектов. Курганские подрядчики победили в 64% торгов. Остальные объекты достались застройщикам из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Москвы.
«Все организации, кто может в срок сдать объекты и отремонтировать их качественно, загружены работой более чем на 100%», — отметил Воробьев. Из-за этого не всегда получается проводить новые торги. Так, на строительство физкультурного комплекса в Мишкино подрядчика нашли только с пятого раза, на капремонт корпуса Лебяжьевской ЦРБ — с четвертого. «Действительно испытываем дефицит квалифицированных организаций», — подтвердил первый замглавы города Андрей Жижин.
Такая же ситуация наблюдается и с капремонтом 278 многоквартирных домов. «На 87 домов сейчас объявлен аукцион, из них 63 объекта объявляется повторно. Та же проблема — подрядчиков нет», — заявил гендиректор регионального фонда капремонта Сергей Евко.
Несмотря на выявленную проблему, Воробьев подчеркнул, что к концу года все запланированные ремонтные работы будут выполнены.