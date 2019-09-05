В пермском городе без воды остались жилые дома, садики, школы и дом престарелых

Березники остались без воды из-за коммунальной аварии
Город Березники в Пермском крае частично остался без воды из-за аварии на водоводе. Об этом «URA.RU» рассказали в «Березниковской водоснабжающей компании».
Под отключение в городе с населением около 154 тысячи человек попали 190 многоквартирных домов, 14 детских садов, четыре школы, поликлиника, центр гемодиализа, дом престарелых и ряд других социальных учреждений. По информации «Березниковской водоснабжающей компании», авария произошла накануне вечером.
В мэрии Березников «URA.RU» пояснили, что авария будет устранена до конца рабочего дня. «Ко всем социальным учреждениям и жилым домам сейчас осуществляется подвоз воды», — сообщили в администрации.