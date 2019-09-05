Уральский суд добился рассмотрения дела об обрушении на заводе, где производят С-300

При обрушении погибли четыре человека Фото: Читатели URA.Ru © URA.RU

новость из сюжета Обрушение крыши на заводе Калинина

Свердловский облсуд отменил постановление Орджоникидзевского суда Екатеринбурга о возвращении прокурору дела об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК), на котором производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук». При обрушении погибли четыре человека, еще 14 были ранены.

«Потерпевшая сторона (ЗиК) подала апелляцию на возврат дела в прокуратуру, которая была удовлетворена», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского облсуда.

Защитник обвиняемого протестует. «Произошел сговор суда и следствия. Есть документы, обличающее руководство завода. Летом 2016 года фирма ООО „ЭлектроСтрой“ по заказу руководства ЗИКа провела экспертизу состояния корпуса №15. Заключение: здание аварийное, заходить в него нельзя. Директор завода пытался скрыть этот отчет», — заявил «URA.RU» Александр Абрамов, адвокат Юрия Ожиганова, гендиректор СК «Крона».

Обрушение произошло 9 ноября 2016 года. Фирма Ожиганова ремонтировала кровлю цеха. Его обвиняют в том, что рабочие не очистили крышу от снега, и поэтому она рухнула. После начала следствия прокурор Свердловской области Сергей Охлопков заявил, что на ЗиКе работает схема по отмыванию денег, которая привела к трагедии.

Аварийный цех обследовали по заказу руководтсва ЗиКа летом 2016 года Фото: Александр Лукманов © URA.RU