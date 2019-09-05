На площадях бывшего завода «Икар» открыли литейное производство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый литейный цех Курганского арматурного завода (входит в АО «НПО «Курганприбор») открыли в Кургане 5 сентября на площадях бывшего предприятия «Икар». Восстанавливать помещения пришлось практически с нуля, так как предыдущие собственники помещений разграбили их практически полностью.

«Эта площадка имеет огромную историю и значимость для Кургана. Несколько лет назад площадку разграбили. Даже полы „выдрали“ и сдали на металл», — заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, присутствовавший на открытии.

Сейчас здесь будут изготовлять оборудование для нефтегазовой промышленности. «Заказчики есть. Приезжали компании „Сургутнефтегаз“, „Газпромнефть“, „Сибур“. Туда уже готовятся первые поставки», — отметил Шумков.

Врио губернатора заявил, что на бывшей территории «Икара» планируется восстановить и другие цеха. Для этого власти готовы помочь деньгами и заказами. Также он пообещал предприятиям, открывшимся на этих площадках, сниженные тарифы.

«Это новый этап развития нашей области», — оценил значимость события председатель совета директоров «Курганприбора» Сергей Муратов. Он пояснил, что литейное производство является одним из самых трудозатратных. «Но с учетом налоговых льгот и сниженных тарифов мы будем иметь возможность конкурировать с литейными производствами Челябинска и Екатеринбурга, где все сырье рядом», — считает Муратов.

«Икар» признали банкротом в январе 2016 года. Экс-директора предприятия Сергея Привалова осудили за уклонение от налогов и невыплату зарплат. Имущество предприятия-должника выкупил Муратов.

Новое производство оценил Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для предприятия закупили новое оборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Муратов назвал открытие литейного цеха новым этапом развития региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предприятии выпускают продукцию для нефтегазовой промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предыдущие собственники разворовали на предприятии все, что могли. Пришлось восстанавливать практически с нуля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU