Кандидат от ЛДПР обвинила кандидата КПРФ в порче плакатов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На кандидата в депутаты Заксобрания ЯНАО от КПРФ Людмилу Журавлеву написали жалобу. Коммунистку обвинили в уничтожении плакатов кандидата от ЛДПР Елены Смирных. Дело передали в полицию, сообщили «URA.RU» в территориальном избиркоме (ТИК) Салехарда.

«Жалоба поступала от кандидата Смирных на кандидата Журавлеву. Жалоба была рассмотрена на рабочей группе, было принято решение — направить дело в полицию», — сообщили в ТИК.

Причина в том, что плакат коммунистки был наклеен поверх плаката кандидата от либерал-демократов. «Заклеена была фамилия, что может расцениваться как уничтожение агитматериалов», — сказал исполняющий обязанности координатора ЛДПР в Салехарде Иван Вершинин.

Коммунистка высказалась об инциденте на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Я тоже была в ТИК, приносила списки наблюдателей, после меня были наши кандидаты. А не много ли чести, чтобы я лично (а заявление написано лично на меня) ходила по городу и портила плакаты какого-то неизвестного кандидата? Коммунисты этим не занимаются», — подчеркнула Журавлева.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО «URA.RU» сообщили, что подобное происшествие в ОМВД Салехарда не зарегистрировано.

Довыборы в Заксобрание ЯНАО состоятся 8 сентября. На место экс-депутата Елены Зленко, ставшей сенатором, претендуют пять кандидатов. Кроме Журавлевой и Смирных в предвыборной гонке участвуют представитель «Единой России» Алексей Денисов, справедливоросс Евгений Соколов и кандидат от «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк.