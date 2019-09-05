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К зданию курганского правительства съехались десятки «скорых». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от новых машин скорой помощ црб. Курган НЕОБР
Масштаб события поразил курганцевФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область прибыли машины «скорой помощи» и школьные автобусы. Масштабный парад новой техники на центральной площади Кургана перед зданием правительства поразил курганцев.

«Мы передаем 40 автомобилей „скорой помощи“ и в этом же году мы передаем 70 школьных автобусов. Это колоссальные цифры», — отметил во время церемонии передачи ключей врио губернатора Вадим Шумков. Он напомнил, что в конце года область уже получала 42 школьных автобуса и подчеркнул, что набранные темпы позволяют надеяться, что в ближайшие годы будет обновлен весь автопарк социальный служб. «Не разу не видела столько техники разом», — прореагировала случайная прохожая.

Как уточнили в пресс-службе департамента образования курганского правительства, средства на автобусы выделены по федеральной программе. По состоянию на конец 2019 года Курганской области предстоит обновить еще 41 школьный автобус.

Вручение ключей от новых машин скорой помощ црб. Курган НЕОБР
В зауральские школы отправятся новые автобусы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение ключей от новых машин скорой помощ црб. Курган НЕОБР
Ключи символично получили ученики
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение ключей от новых машин скорой помощ црб. Курган НЕОБР
Новая техника заняла почти всю Центральную площадь
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение ключей от новых машин скорой помощ црб. Курган НЕОБР
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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