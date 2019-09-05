В Курганскую область прибыли машины «скорой помощи» и школьные автобусы. Масштабный парад новой техники на центральной площади Кургана перед зданием правительства поразил курганцев.
«Мы передаем 40 автомобилей „скорой помощи“ и в этом же году мы передаем 70 школьных автобусов. Это колоссальные цифры», — отметил во время церемонии передачи ключей врио губернатора Вадим Шумков. Он напомнил, что в конце года область уже получала 42 школьных автобуса и подчеркнул, что набранные темпы позволяют надеяться, что в ближайшие годы будет обновлен весь автопарк социальный служб. «Не разу не видела столько техники разом», — прореагировала случайная прохожая.
Как уточнили в пресс-службе департамента образования курганского правительства, средства на автобусы выделены по федеральной программе. По состоянию на конец 2019 года Курганской области предстоит обновить еще 41 школьный автобус.