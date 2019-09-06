Жильцы считают, что почтовые ящики им сломали агитаторы (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители одного из домов Кургана обнаружили в своем подъезде искореженные почтовые ящики и обрывки предвыборной агитации на полу. Они подозревают, что это дело рук политических конкурентов накануне выборов.

Фотографиями почтовых ящиков курганцы поделились в сообществе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Скоро выборы! Почтовые ящики сломаны, столько листовок валяется!» — подписал их автор Алексей Назин. В комментариях к публикации он заявил, что администратор группы изменил первоначальный текст. По словам курганца, из почтовых ящиков вытащили и порвали агитацию ЛДПР, а газеты «Единой России» оказалась не тронутыми. «Полиция в курсе дела», — добавил он.

Комменаторы заявляют, этот подъезд находится в центре Кургана, на улице Гоголя, и ранее эти почтовые ящики были целыми. «Вот вам результат „честной“ работы оппонентов», — прокомментировал запись кандидат в губернаторы Зауралья от ЛДПР Юрий Ярушин. «По факту публикации о повреждении почтового ящика отделом полиции №1 проводится проверка. По ее результатам будем принимать процессуальные решения», — заявила «URA.RU» руководитель пресс-службы областного УМВД Елена Радаева.

8 сентября пройдут выборы губернатора в Курганской области. За этот пост будут бороться четыре кандидата: Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Шумков. Кроме того, в этот день пройдут выборы депутатов Курганской гордумы. В них участвуют представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Яблока», «Родины», «Союза Труда», а также один самовыдвиженец.

Курганцы обнаружили искореженные почтовые ящики Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»