Читатели «URA.RU» одними из первых увидят титульный бой Хабиба

У Хабиба Нурмагомедова нет ни одного поражения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прямую трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье 7 сентября можно будет увидеть прямо на сайте «URA.RU» при поддержке «Одноклассников».

Социальная сеть уже обновила видеоплеер к событию, которое покажут на «Первом канале». Трансляция через уникальный плеер соцсети появится и на «URA.RU». Бой состоится в 21:00 по московскому времени. Его можно будет смотреть не только в прямом эфире, но и перематывать назад, чтобы снова увидеть лучшие моменты.

Турнир UFC 242 за титул чемпиона в легком весе пройдет в Абу-Даби. «Первый канал» обещает, что зрителей также ждут интервью с главными героями мероприятия и эксклюзивные материалы из закулисья.

Сейчас в активе 30-летнего россиянина Хабиба Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения. На счету американца Дастина Порье — 25 побед при пяти поражениях.