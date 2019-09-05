Ивлеева и Элджей поженились. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Элджея в РК «Вавилон». Сургут, элджей, allj, узенюк алексей
До свадьбы Элджей и Анастасия Ивлеева встречались около годаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) поженились. По данным СМИ, звезда Instagram взяла фамилию своего возлюбленного, а 5 сентября подписала фотографию певца словом «муж».

«Пара подала заявление в ЗАГС еще 4 июля. Сейчас Алексей и Анастасия проводят медовый месяц на Сицилии», — передает StarHit. Молодая пара путешествует на арендованной яхте.

Отмечается, что в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Ивлеева теперь значится как Узенюк. Запись о внесении изменений была сделана 3 сентября.

Ивлеева и Элджей начали встречаться в 2018 году. В аккаунтах артистов часто появляются совместные публикации, напоминает агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Музыка
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...