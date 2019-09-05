До свадьбы Элджей и Анастасия Ивлеева встречались около года
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) поженились. По данным СМИ, звезда Instagram взяла фамилию своего возлюбленного, а 5 сентября подписала фотографию певца словом «муж».
«Пара подала заявление в ЗАГС еще 4 июля. Сейчас Алексей и Анастасия проводят медовый месяц на Сицилии», — передает StarHit. Молодая пара путешествует на арендованной яхте.
Отмечается, что в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Ивлеева теперь значится как Узенюк. Запись о внесении изменений была сделана 3 сентября.
Ивлеева и Элджей начали встречаться в 2018 году. В аккаунтах артистов часто появляются совместные публикации, напоминает агентство Nation News.