Экс-ректор тюменского вуза, задержанный силовиками, сохранил место в элите региона

Игорь Шишкин предположительно был задержан сотрудниками ФСБ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший ректор Тюменского госинститута культуры (ТГИК) Игорь Шишкин сохранил членство в Общественной палате региона. Это следует из документа, выложенного на официальном портале правовой информации. В феврале «URA.RU» сообщало о том, что Шишкин был задержан силовиками прямо на заседании ректората вуза.

В документе должность Шишкина значится как «член тюменской областной общественной организации «Союз-интеграция братских народов». В предыдущей редакции состава Общественной палаты от 2017 года экс-ректор значился главой ТГИК.

По неподтвержденной информации, Шишкин был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в финансовых махинациях. В силовом ведомстве не стали комментировать этот факт. 20 февраля он был оставлен на свободе под подпиской о невыезде и в тот же день ушел с поста главы вуза. Должность исполняющего обязанности руководителя ТГИК по сей день занимает первый проректор Игорь Омельченко.