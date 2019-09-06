Вассерман сравнил Грефа с «опасным мошенником»

Анатолий Вассерман не согласился с главой «Сбербанка» в вопросе отмены школьных экзаменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Сбербанка» Герман Греф, который ранее призвал отменить школьные экзамены, «несет тяжелую ахинею» и воздействует на общество, поэтому он опаснее, чем любой мошенник, заявил публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

«Как показывает мировой опыт, фанатику, верующему в любую чушь, несравненно легче убедить людей в своей правоте, чем сознательному мошеннику», — приводит « Царьград » слова Вассермана. По его мнению, искренность Грефа делает его слова «особо разрушительными».

Вассерман также отметил, что либерализм в наше время исказил свое первоначальное значение, и теперь каждый человек может творить все, что захочет, безо всякой оглядки на общество. «На примере того же Грефа мы видим проявление этой печальной закономерности», — отметил Вассерман.

Как писало ранее «URA.RU», президент «Сбербанка» раскритиковал систему оценивания знаний и заявил, что хотел бы «убить экзамены». По словам банкира, оценки «убивают всяческое желание учиться», напоминает телеканал 360. Греф подчеркнул, что дети заканчивают школу с «инвалидностью», потому что ждут, что их всю жизнь будут оценивать.