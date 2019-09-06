Россия потребовала от США отменить экстрадицию обвиненного в шпионаже менеджера «дочки» «Ростеха»

Александр Коршунов был задержан по ордеру на арест, выданному США Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Посольство России в США потребовало отозвать запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова. Заявление опубликовано на странице дипломатического ведомства в Facebook.

Российские дипломаты пришли в Государственный департамент и выразили свой протест. «Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», — говорится в сообщении.

Представители посольства назвали недопустимой практику властей США «по охоте на российских граждан по всему миру», передает RNS . По словам дипломатов, это ведет только к ухудшению отношений между Россией и Америкой.

Коршунов был задержан 3 сентября по ордеру на арест, выданному США. Россиянина подозревают в том, что он занимался экономическим шпионажем с 2009 по 2017 годы, когда занимал пост директора по маркетингу и продажам ОДК.

Позже американский Минюст заявил, что Коршунов и бывший глава итальянского подразделения американской GE Aviation Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в «сговоре и попытке украсть коммерческие тайны». По версии следствия, Бьянки от лица Коршунова нанял сотрудников своей компании для консультирования деятельности, связанной с реактивными двигателями. При консультировании якобы использовались коммерческие тайны. Коршунову и Бьянки грозит до 10 лет тюрьмы.