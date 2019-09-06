Обвиняемому в домогательствах уральскому полицейскому запретили выходить на работу

Обвиняемого в домогательствах челябинского полицейского не восстановили на службе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвиняемый в домогательствах пятерых сотрудниц полиции и в изнасиловании одной из них экс-замначальника отдела полиции «Чебаркульский» Риф Биктимиров не вернется на работу. Центральный райсуд Челябинска отклонил его иск к ГУ МВД по региону о признании незаконными результатов служебной проверки и отмене приказа об увольнении в связи с совершением дисциплинарного проступка, сообщил «URA.RU» его адвокат Константин Акулич.

«Будем оспаривать решение. Нарушено наше право на ознакомление с результатами проверки — мы их увидели только сегодня в суде. Во время проверки Биктимирову не разъяснили, в каком именно проступке он подозревается, о ком из подчиненных идет речь. Он был лишен права представить доказательства своей невиновности и непричастности к проступку. Служебная проверка проводилась с нарушениями», — добавил Акулич.

Риф Биктимиров подозревается в сексуальных домогательствах к подчиненным. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он уволен по отрицательным мотивам, арестован и содержится в СИЗО. Уголовное дело может быть связано с конфликтом Биктимирова и экс-начальника отдела ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко, которого лишили прав за езду в нетрезвом виде.