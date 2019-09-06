Курганских коммунистов назвали «политическими экстрасенсами» за предсказание итогов выборов

Виктор Зырянов готовится вывести своих сторонников на пикет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Представители курганского отделения КПРФ подали заявку на проведения пикета 11 сентября. По данным источников в правительстве, в ходе него коммунисты планируют протестовать против фальсификации выборов. За такую прозорливость эксперты в шутку назвали представителей партии «политическими экстрасенсами».

Согласно уведомлению, поданному коммунистами, пикет состоится у кинотеатра «Россия» с 12.00 до 13.00. Лозунг, под котором планируют выйти коммунисты: «За честные и чистые выборы, против фальсификаций во время избирательных кампаний». Заявленное количество участников — 30 чел.

«Фальсифицировать результаты выборов врио губернатору Вадиму Шумкову нет никакого смысла, у него и без того хорошая поддержка. Но такая „школа политических экстрасенсов“ — обычная практика коммунистов, которые пиарятся за счет любых, пусть даже надуманных, обвинений в адрес действующей власти», — прокомментировал ситуацию политтехнолог Алексей Орлов.

8 сентября пройдут выборы губернатора в Курганской области. За этот пост будут бороться четыре кандидата: Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Шумков.