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Курганских коммунистов назвали «политическими экстрасенсами» за предсказание итогов выборов

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Митинг против пенсионной реформы. Курган, зырянов виктор, кпрф, указывает пальцем
Виктор Зырянов готовится вывести своих сторонников на пикетФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Выборы губернатора Курганской области-2019

Представители курганского отделения КПРФ подали заявку на проведения пикета 11 сентября. По данным источников в правительстве, в ходе него коммунисты планируют протестовать против фальсификации выборов. За такую прозорливость эксперты в шутку назвали представителей партии «политическими экстрасенсами».

Согласно уведомлению, поданному коммунистами, пикет состоится у кинотеатра «Россия» с 12.00 до 13.00. Лозунг, под котором планируют выйти коммунисты: «За честные и чистые выборы, против фальсификаций во время избирательных кампаний». Заявленное количество участников — 30 чел.

«Фальсифицировать результаты выборов врио губернатору Вадиму Шумкову нет никакого смысла, у него и без того хорошая поддержка. Но такая „школа политических экстрасенсов“ — обычная практика коммунистов, которые пиарятся за счет любых, пусть даже надуманных, обвинений в адрес действующей власти», — прокомментировал ситуацию политтехнолог Алексей Орлов.

8 сентября пройдут выборы губернатора в Курганской области. За этот пост будут бороться четыре кандидата: Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Шумков.

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