Уральскому региону грозят мигранты с туберкулезом и дефицит врачей

Дефицит врачей и транзит жителей Средней Азии через Свердловскую область оказались в списке основных негативных факторов, влияющих на здоровье населения и систему здравоохранения в регионе. Об этом говорится в стратегии развития здравоохранения области до 2035 года, опубликованной на портале правовой информации.
Документ содержит перечень из девяти негативных факторов. Среди них — большая доля граждан, ведущих нездоровый образ жизни (36%), воздействие вредных химических факторов внешней среды, сохранение дефицита врачебных кадров (нехватка более четырех тысяч врачей на 1 января 2019 года). Отдельно указана проблема высокого транзита через регион выходцев из Средней Азии: «Среди мигрантов-рабочих, прибывающих в Свердловскую область, высок уровень заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией».
Авторы стратегии также перечислили возможные риски для свердловского здравоохранения. В их число попала «напряженность в среде медицинских работников в связи с высокой профессиональной нагрузкой, большим количеством учетной и отчетной документации». Ранее большой резонанс вызвало массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле, которые жаловались на увеличившиеся нагрузки.
На развитие детского здравоохранения, борьбу с различными видами заболеваний, ликвидацию кадрового дефицита и другие направления в рамках стратегии планируется потратить всего 49 млрд рублей. Из них из областного бюджета — 33 миллиарда, а из федерального — 9,7 млрд рублей.