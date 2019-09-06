Компания РПЦ получила лицензию на производство алкоголя возле «резиденции патриарха»

У компании нет лицензии, разрешающей производство церковного кагора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Мезыбь», почти 67% которой принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, получила лицензию на производство и продажу вина. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков отметил, что это закрытый коммерческий проект. «Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — объяснил он.

Волков подчеркнул, что церковное виноделие является «доброй, хорошей и правильной традицией». При этом у компании нет лицензии на производство ликерного вина, которая нужна для изготовления церковного кагора. Полученные лицензии предполагают только выпуск обычного и игристого вина.

Компания «Мезыбь» зарегистрирована в 2015 году в селе Дивноморское Краснодарского края. Фирме принадлежит 70 гектаров земель. Там же расположены виноградники и Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который нередко называют «резиденцией патриарха».