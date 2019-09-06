Путин допустил рост цен на жилье

Владимир Путин допустил, что цены на жилье вырастут из-за реформы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может привести к росту стоимости квартир. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

«Это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах», — приводит ТАСС слова Путина. Он уточнил, что новая система изменит ситуацию с обманутыми дольщиками. Теперь за качество работы застройщиков будут отвечать финансовые организации, тем самым риски граждан будут минимизированы.

Как писало ранее «URA.RU», в результате «долевой реформы» с 1 июля 2019 года застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков на строительство жилья. Теперь средства людей хранятся на специальных эскроу-счетах, которыми застройщик имеет право воспользоваться только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию, пишет RT.