Неизвестный напал на главу ЦИК Памфилову и несколько раз ударил ее электрошокером

После нападения на Эллу Памфилову злоумышленник скрылся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой было совершено нападение. Неизвестный несколько раз ударил ее электрошокером, сообщает МВД РФ.

«6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что злоумышленник был в маске. Он залез через окно и оказался на террасе дома. Неизвестный напал на Памфилову, несколько раз ударив ее электрошокером, после чего скрылся. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.

Сейчас силовики устанавливают личности причастных к совершению преступления. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, расследование дела взято на контроль МВД России.

Несмотря на произошедшее, Памфилова 6 сентября открыла международную конференцию «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. После объявления перерыва она вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной, пишет РИА «Новости».

Памфилова занимает пост председателя Центральной избирательной комиссии РФ с 28 марта 2016 года.