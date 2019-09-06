Основатель «Рольфа» объявлен в международный розыск

Уголовное дело было возбуждено в июне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров, которого обвиняют в выводе 4 млрд рублей за границу, объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Сергей Петров объявлен в розыск», — приводит слова представителя суда ТАСС. Отмечается, что в суд поступило ходатайство о заочном аресте Петрова, который сейчас находится за рубежом.

Такая же мера пресечения выбрана для бывшего гендиректора компании Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской фирмы «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалия. Слушания материалов дела должны начаться в ближайшее время. Были произведены обыски в нескольких офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело в отношении Петрова и нескольких руководителей компании было возбуждено в июне. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. По версии следствия, Петров вывел на счета кипрской компании 4 млрд рублей.