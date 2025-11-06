«Политике в спорте не место»: Путин раскрыл принципы РФ в соревнованиях с другими странами
По словам президента, спорт не должен становиться объектом геополитических противоречий
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что политика не должна присутствовать в спорте, и для страны этот принцип является не просто пустым звуком, а реальной позицией. Об этом глава российского государства заявил во время визита в Самару.
Российский лидер прилетел в Самару с рабочим визитом. Об этом ранее проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно заявлению представителя Кремля, в рамках этой рабочей поездки президент выступит на форуме «Россия — спортивная держава». Кроме того, запланировано проведение заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, которое возглавит глава государства.
«Политике в спорте не место, и для России это не пустые слова», — сказал Путин. Российский лидер также добавил, что Россия выступает за равноправие всех стран, а спорт призван объединять людей, а не становиться инструментом разделения.
Глава государства подчеркнул, что Россия при участии в международных спортивных соревнованиях не руководствуется своими отношениями с другими странами, а опирается исключительно на спортивные принципы. Кроме того, Путин заявил, что спорт не должен становиться объектом геополитических противоречий.
Ранее Путин в формате видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии запуска ряда новых спортивных сооружений по всей стране. В перечень открывшихся объектов вошли: спортивный комплекс при тренировочном центре «Крымский», расположенный в Алуште, специализированный центр волейбола в Улан-Удэ, Дворец единоборств в столице Удмуртии Ижевске, Центр развития футбола в Казани, а также Академия настольного тенниса в Оренбурге — спортивная школа-интернат для талантливых детей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.