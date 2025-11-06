«Политике в спорте не место»: Путин раскрыл принципы РФ в соревнованиях с другими странами

По словам президента, спорт не должен становиться объектом геополитических противоречий Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что политика не должна присутствовать в спорте, и для страны этот принцип является не просто пустым звуком, а реальной позицией. Об этом глава российского государства заявил во время визита в Самару.

Российский лидер прилетел в Самару с рабочим визитом. Об этом ранее проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно заявлению представителя Кремля, в рамках этой рабочей поездки президент выступит на форуме «Россия — спортивная держава». Кроме того, запланировано проведение заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, которое возглавит глава государства.

«Политике в спорте не место, и для России это не пустые слова», — сказал Путин. Российский лидер также добавил, что Россия выступает за равноправие всех стран, а спорт призван объединять людей, а не становиться инструментом разделения.

Глава государства подчеркнул, что Россия при участии в международных спортивных соревнованиях не руководствуется своими отношениями с другими странами, а опирается исключительно на спортивные принципы. Кроме того, Путин заявил, что спорт не должен становиться объектом геополитических противоречий.