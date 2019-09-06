Клиентам уральского банка спишут долги

«Тюменьагропромбанк» обанкротился Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшим клиентам обанкротившегося «Тюменьагропромбанка» спишут задолженность в 1,8 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте «Федресурс» корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«Состоялось заседание комитета кредиторов ЗАО „Тюменьагропромбанк“, на котором утверждено предложение конкурсного управляющего о списании имущества, принадлежащего банку, и приведении данных бухгалтерского учета в соответствии с судебными решениями», — сообщает агентство АСВ.

По последним оценкам конкурсной управляющей компании, задолженность юрлиц перед банком на данный момент составляет 1,3 млрд рублей, физических лиц — 0,5 млрд рублей. Ранее совет кредиторов уже списывал невозможные к взысканию и реализации активы кредитной организации на общую сумму 4,8 млн рублей.

«Тюменьагропромбанк» был признан банкротом в феврале 2017 года с совокупным долгом в размере 4 млрд рублей. В декабре прошлого года областной арбитраж присудил одному из владельцев банка выплатить «Агентству по страхованию вкладов» более 22 млн рублей.