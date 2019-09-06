Шумков сделал неожиданное признание накануне выборов в Курганской области

Вадим Шумков не занимался выборами, чтобы не тратить время впустую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков признался, что не занимался предвыборной кампанией, чтобы не тратить время впустую. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приглашая курганцев на выборы 8 сентября.

«Могу сказать честно, я не занимался выборами, как это нередко понимается. Не собирал тысячные митинги, не раздавал посулы, не обещал выполнить невыполнимое. Мне было жаль своего и вашего времени», — заявил Шумков. Сэкономленное таким образом время он предпочел использовать на благо региона: «Не сочтите за нескромность, я работал. Наведение порядка с приведением в чувство тех, кто получает зарплату из ваших налогов».

В качестве примера своей работы Шумков привел масштабные стройки и ремонты, запуск новых предприятий и разработку планов развития региона: «Все это огромная и трудоемкая работа, которую не всегда видно со стороны». Шумков призвал курганцев прийти на выборы и высказать свое мнение: «Нельзя отсиживаться дома, считая, что все предопределено, все предрешено и пусть разбираются другие. Потому что тогда другие и будут определять, как именно вам жить дальше».

Выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября. Помимо Шумкова в них участвуют Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР. Кроме того, в этот день пройдут выборы депутатов Курганской гордумы, а также выборы в органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов.